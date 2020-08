tmw Atalanta, caccia al vice Ilicic. E Malinovskyi può essere sacrificato

Gian Piero Gasperini vuole un grande nome da aggiungere al proprio attacco. I nomi valutati sono moltissimi, da Thauvin a Taison, passando per Solomon (identikit diverso), ma l'idea è quella di fare il salto di qualità ulteriormente. Così, anche per finanziare un acquisto top, il tecnico potrebbe anche avallare una cessione di Ruslan Malinovskyi, trequartista ucraino che in questa stagione ha fatto più che discretamente (9 gol tra campionato e Champions).

VALUTAZIONI IN CORSO - La situazione può cambiare da un momento all'altro. Se Malinovskyi finisse sul mercato ci sarebbe una discreta fila per acquistarlo. Il prezzo è comunque alto, dopo che è arrivato un anno fa per 13,7 milioni dal Genk (più il 10% della prossima rivendita). Verosimilmente la base è intorno ai 25, anche se l'Atalanta vorrebbe realizzarne intorno ai 30.