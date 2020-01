Fonte: Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca

Mattia Caldara, difensore dell'Atalanta che oggi ha giocato la prima partita dopo il ritorno in nerazzurro, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia: "Il mio ritorno? E' successo tutto in maniera veloce. Sono contento per l'esordio, meno per il risultato. Dovevamo continuare a giocare come stavamo facendo, purtroppo abbiamo preso il secondo gol nel momento forse migliore nostro. Sono all'80% della mia forma fisica ottimale, ci vuole ancora un po' più di campo per tornare al 100%. Sapevamo come affrontare la Fiorentina. All'inizio non abbiamo trovato subito le distanze, poi siamo andati meglio. Gli insulti? Non mi interessano, penso solo a giocare".