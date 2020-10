tmw Atalanta, Caldara rischia un lungo stop: il centrale verso l'operazione

Mattia Caldara rischia un lungo stop. Secondo quanto raccolto da TMW crescono le possibilità che il difensore dell'Atalanta, ai box per problemi al tendine rotuleo, si debba operare per recuperare a pieno. Possibile la promozione di Rodrigo Guth, difensore classe 2000 della Primavera orobica, per non dover intervenire sul mercato.