Timothy Castagne ha parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina in zona mista. "Siamo contenti di portare Bergamo e l'Atalanta in Europa e in finale. Oggi è partita in salita: siamo partiti male, con un gol preso, ma poi ci ha dato forza. Siamo riusciti a ribaltarla come sempre, partissimo meglio sarebbe magari meno difficile ma finora ci siamo quasi sempre riusciti. Se vinciamo va bene poi... Il finale di stagione? La stagione è lunga, queste gare ora sono le più importanti".