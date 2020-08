tmw Atalanta, comincia in questi minuti il raduno agli ordini di mister Gasperini

Rapido passaggio stamattina al centro sportivo di Zingonia per Gian Piero Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta, transitato per un rapido saluto ai presenti, sta per dare il via ufficialmente alla nuova stagione orobica, con il raduno che avrà inizio proprio in questi istanti. Elenco provvisorio con chi è disponibile, poi i nazionali si aggregheranno nei prossimi giorni.