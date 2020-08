tmw Atalanta, conferma per Reca. Può restare con l'addio di Czyborra

L'Atalanta sta discutendo con il Cagliari per il trasferimento a titolo definitivo di Lennart Czyborra, acquistato dall'Heracles Almelo a gennaio e ora valutato intorno ai 5 milioni di euro. Il problema esterni però in casa Atalanta si fa sentire, perché Castagne è destinato a partire, Hateboer ha chiesto la cessione a mezzo stampa, mentre Gosens vorrebbe (ma forse non osa) sfruttare l'annata straordinaria per finire in una big. In particolare la Juventus.

CONFERMA PER RECA - Nella situazione comunque confusa, c'è un'idea abbastanza chiara. A meno di improbabili sconvolgimenti Arkadiusz Reca, difensore polacco che ha giocato con continuità alla SPAL in questa stagione, potrebbe seguire le orme di Djimsiti e rimanere, almeno come prima riserva per Gosens. L'Atalanta ha deciso di confermarlo e tenerlo in rosa per capire se può sopperire dopo un anno di apprendistato.