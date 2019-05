© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Atalanta sta proseguendo a percorrere la via che porta a Roberto Inglese, attaccante del Napoli che attualmente è in prestito al Parma. Il centravanti - per cui era già stata sondata la disponibilità a gennaio - piace e molto ai dirigenti nerazzurri, con alcuni contatti che proseguono per concludere l'affare. La valutazione galleggia intorno ai 18-20 milioni di euro: in caso di fumata bianca il suo arrivo non escluderebbe una permanenza di Duvan Zapata.