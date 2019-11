TMW - Atalanta, De Roon: "Adesso dobbiamo vincere con lo Shakhtar"

Fonte: Dal nostro inviato Patrick Iannarelli

Il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon è intervenuto in zona mista dopo il successo con la Dinamo Zagabria. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Siamo tutti contenti e felici per la prima vittoria in Champions e per la grande partita disputata. Abbiamo creato tantissime occasioni anche nel primo tempo. Per fortuna questa volta abbiamo segnato su rigore. Il gol di Gomez ha portato serenità, ma non abbiamo smesso di attaccare. È stata una grande serata e vogliamo giocare così"

Lo Shakhtar? "Dobbiamo vincere, come abbiamo fatto stasera, per restare in Europa. Con un po' di fortuna possiamo continuare in Champions. Conta solo vincere, anche se in Ucraina sarà molto dura. Lo Shakhtar è una squadra molto forte, ma noi dobbiamo vincere".

Qualche rimpianto? "Le prime due partite sono stata brutte. A Zagabria non siamo scesi in campo, in casa con lo Shakhtar abbiamo buttato via la vittoria nei minuti finali. Peccato, ormai è il passato".

La sfida di questa sera?: "Ci siamo preparati bene, conoscevamo i loro punti di forza. Abbiamo cercato la palla in profondità su Muriel, che ha difeso la palla molto bene. Quando è calato il pressing della Dinamo abbiamo iniziato a giocare bene".

Il derby con il Brescia?: "Ci pensiamo da domani, adesso vogliamo solo goderci la vittoria".

I tifosi?: "Sono straordinari, ci seguono ovunque".