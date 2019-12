Fonte: dall'inviato a Kharkiv, Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marteen de Roon emozionato commenta la storica qualificazione dell'Atalanta agli ottavi di finale di Champions League: "Voglio dire prima grazie a voi perché avete fatto un viaggio lunghissimo, ho sentito anche 25 ore. Grazie per chi è venuto perché ha creduto nell'Atalanta. Per quel che riguarda la partita abbiamo fatto una grande gara. Primo tempo abbiamo creato 3-4 occasioni, loro sbagliavano sul pressing nostro. Poi nel secondo tempo abbiamo dominato, meritando la vittoria. Dopo l'espulsione dello Shakhtar era quasi fatta, loro hanno fatto poco. Siamo tutti troppo felici, non ho tante parole. Grazie a tutti, siamo stati strepitosi. Non ci credo ancora a quello che abbiamo fatto. Il secondo tempo contro il City ci ha dato grande fiducia, poi abbiamo fatto una grande gara contro la Dinamo Zagabria e siamo stati fortunati nell'approfittare del doppio pareggio fra Dinamo e Shakhtar. La gara più bella della mia vita? Forse sì, ma più che la gara penso al risultato".