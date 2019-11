TMW - Atalanta, Del Prato fa bene a Livorno: piace al Parma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le ottime prestazioni di Enrico Del Prato, jolly del Livorno - ma di proprietà Atalanta - incominciano a fare gola alle squadre di Serie A. Il gol in Under21 non è che l'ultima avvisaglia della crescita del calciatore che, dopo aver vinto lo Scudetto Primavera nella scorsa stagione, si è guadagnato la maglia da titolare in Toscana, giocando tutte le gare da fine settembre in poi.

ASSE ATALANTA-PARMA - Nelle scorse settimane i ducali hanno seguito Del Prato, con qualche contatto fra le parti. Dopo l'affare Kulusevski - in prestito secco dai nerazzurri in Emilia - il rapporto tra i club è buono, tanto da non escludere nuove operazioni. Del Prato in questo senso potrebbe essere un altro tassello, poiché in grado di coprire più ruoli, dall'esterno di difesa al centrocampista centrale.