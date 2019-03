Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, commenta così il successo ottenuto dai nerazzurri sul campo della Sampdoria: "Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra tosta, la Sampdoria in casa gioca bene. Siamo andati in vantaggio, il pareggio è arrivato con un nostro errore. Non abbiamo mollato e siamo riusciti a vincere questa partita che vale tanto per noi. I minuti finali sono stati una guerra: dovevamo tenere contro i 4 attaccanti della Sampdoria. Non è stato facile, ma ci siamo riusciti. Queste due vittorie di fila sono una bella risposta per l'Europa".