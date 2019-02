TMW - Atalanta dopo il 3-3, De Roon: "Meritavamo di più ma buon risultato"

Fonte: Dall'inviata Luciana Magistrato

A margine del roboante 3-3 tra Atalanta e Fiorentina di ieri sera, il centrocampista degli orobici Marten De Roon, autore del momentaneo 3-2 per i nerazzurri, ha parlato in zona mista: "Dopo la partita non mi sentivo al top perché se vai tre volte in vantaggio devi vincere. Meritavamo di più, eravamo la squadra più forte. Dimostrato sul campo di essere vivi? Anche col Torino abbiamo giocato bene ma sono mancati i gol. Oggi abbiamo confermato che stiamo bene, vogliamo continuare così e domenica c'è subito l'occasione per fare vedere come siamo messi. Il 3-3? In trasferta è un buon risultato, però preferivo vincere. Abbiamo fatto tre gol e siamo messi bene. Sono contento per la mia rete, oggi però contava più la vittoria. La traversa? Forse era così un po' la partita, peccato per questa occasione ma abbiamo fiducia che possiamo far bene al ritorno. Difesa? Penso che mentre attacchiamo dobbiamo chiudere i contropiedi. Domani vedremo i video, dobbiamo migliorare. Chance? Puoi fare in casa due risultati, o pareggiare o vincere: penso, però, che l'Atalanta voglia solo vincere. Due squadre che non mollano mai? Sono molto forti, con giocatori di alto livello. Il 3-3 è un risultato migliore per noi ma le squadre sono alla pari".