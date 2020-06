tmw Atalanta, doppia seduta per i nerazzurri: leggero affaticamento muscolare per Gomez

L'Atalanta è tornata in campo già da ieri, dopo due giorni di riposo concessi da mister Gasperini. La squadra si è allenata a Zingonia, in vista della ripresa del campionato. Leggero affaticamento muscolare alla coscia per il Papu Gomez, ma nessuna conseguenza per il calciatore argentino. Domani altra seduta di lavoro per la compagine orobica.