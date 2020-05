tmw Atalanta, doppia seduta per i nerazzurri. Nessuna lesione per De Roon

Prosegue il lavoro di gruppo dell'Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini ha effettuato una doppia seduta sui campi di Zingonia. Anche ieri c'è stato un doppio allenamento, il tecnico di Grugliasco sta lavorando sulla preparazione fisica in vista dell'eventuale ripresa: l'Atalanta, infatti, si è mossa con anticipo rispetto agli altri club di serie A iniziando l'allenamento di gruppo già mercoledì 20 maggio. Sabato scorso la squadra ha effettuato una partitella in famiglia sotto gli occhi del presidente Percassi.

Intanto Marten De Roon si è sottoposto all'ecografia del retto femorale dopo aver accusato un fastidio muscolare. Non ci sono lesioni, semplice affaticamento per il centrocampista nerazzurro che nei prossimi giorni tornerà in campo per allenarsi insieme ai compagni.