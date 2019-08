Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stagione di Lorenzo De Silvestri è iniziata sotto ottimi auspici, sia per il gol contro il Wolverhampton in Europa League che per la buona prestazione contro il Sassuolo, ma sul fronte rinnovo ancora tutto tace. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Torino vuole puntare forte su di lui ma l'eventuale summit per il prolungamento sarebbe pronto solo dopo il mercato. Bologna e Atalanta stanno cercando di inserirsi, in questa ultima settimana di trattativa e i contatti sono in corso, con il Torino che potrebbe dover accelerare tempi e condizioni per blindare l'esterno.