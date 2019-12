TMW - Atalanta, elongazione al flessore per Ilicic. Out contro lo Shakhtar

Fonte: Patrick Iannarelli

All'ultimo, decisivo, match di Champions League dell'Atalanta in casa dello Shakhtar non prenderà parte Josip Ilicic. Lo sloveno, infortunatosi nel primo tempo della gara contro l'Hellas Verona, ha rimediato una elongazione al flessore che lo rende indisponibile per l'ultima gara della fase a gironi della massima competizione europa per club.