© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due obiettivi per gennaio. L'Atalanta, che in questi giorni sta fronteggiando l'offensiva dell'Al Hilal per Alejandro Gomez, è al lavoro per definire due acquisti in questa finestra di calciomercato. L'obiettivo numero uno è l'acquisto di un esterno destro, una alternativa ad Hans Hateboer.

Poi, spazio all'attacco: Gasperini ha chiesto di trattenere a tutti i costi Gomez perché convinto che anche quest'anno la qualificazione in Europa sia obiettivo possibile e ha chiesto alla società un ulteriore rinforzo proprio nel reparto offensivo, un'alternativa a Ilicic e al capitano.