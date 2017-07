TMW - Atalanta-Fiorentina, summit terminato: Ilicic a un passo dalla Dea

Fonte: dal nostro inviato a Milano, Francesco Fontana

E' terminato poco fa l'incontro tra Fiorentina e Atalanta per Josip Ilicic. La trattativa si chiuderà oggi per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Lo sloveno è pronto per le visite mediche con il club orobico.