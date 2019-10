TMW - Atalanta, Freuler: "Non vogliamo chiudere il girone con zero punti"

Fonte: Patrik Iannarelli

Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato in zona mista dopo il pesante ko sul campo del City. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Abbiamo sofferto molto oggi. Fino al 3-1 credevamo di poterla riaprire, volevamo stare in partita fino alla fine ma non ci siamo riusciti. I nostro tifosi? Li ringrazio tutti, sono sempre al nostro fianco anche in questo periodo difficile in Champions. Sapevamo che il City è molto forte, devi stare attento per 90 minuti mentre noi ci siamo riusciti solo per mezz'ora. Non basta, soprattutto contro una squadra così forte. Non è finita, ci sono altre tre partite: noi non siamo andati in Champions per fare zero punti. Abbiamo subito troppe reti, dobbiamo migliorare. L'assenza di Zapata? È un giocatore straordinario, quando manca ovviamente la nostra squadra ne risente. Ovviamente è stata un'esperienza importante, ma dobbiamo migliorare: non possiamo perdere 5-1 dopo essere andati in vantaggio".