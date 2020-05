tmw Atalanta, Freuler potrebbe essere ceduto: in caso di partenza, idea Mandragora

La Serie A è stata costretta a fermarsi, un po' come tutto il mondo del calcio e non solo, a causa del Coronavirus. Le società stanno cercando di sfruttare questo periodo anche per ragionamenti, idee sul futuro dei rispettivi club ed in casa Atalanta, secondo quanto raccolto da TMW, esiste la possibilità che Remo Freuler possa partire. Nella girandola di nomi eventuali per sostituirlo c'è sicuramente anche Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese che farà ritorno alla Juventus e che piace molto a Gasperini, allenatore che lo ha fatto esordire in A con il Genoa. La valutazione è alta (la Juventus lo riscatterà per 26 milioni di euro) e solo il tempo dirà se ci saranno le condizioni affinché l'affare si concretizzi.