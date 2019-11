TMW - Atalanta, Freuler: "Volevamo vincere a tutti i costi"

Fonte: Dal nostro inviato Patrick Iannarelli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler commenta in zona mista il successo ottenuto in Champions League con la Dinamo Zagabria. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Abbiamo creato molte occasioni, potevamo segnare 2-3 gol già nel primo tempo. In campionato, pur giocando bene, nelle ultime gare non siamo riusciti a vincere. Volevamo ottenere una vittoria a tutti i costi stasera per restare in corsa per l'Europa e per fortuna ci siamo riusciti".

Il ko dell'andata? "Non abbiamo giocato come sappiamo fare, stasera abbiamo fatto vedere la vera Atalanta".

Lo Shakhtar? "Scendiamo in campo per vincere, come abbiamo fatto oggi".

Il derby con il Brescia? "I tifosi lo stanno aspettando da anni, vogliamo vincere anche per loro".

Passaggio del turno? "Dopo il pareggio con il City sapevamo di avere possibilità di andare avanti se fossimo riusciti a vincere questa sera e così è stato".

La gara con la Juventus? "Per 75 minuti abbiamo giocato alla grande, ma non è arrivata la vittoria. Oggi siamo riusciti a vincere, siamo tutti contenti".

La mia prestazione più bella? "Può essere, anche se ho fatto altri grandi partite come contro la Roma e con la Lazio".