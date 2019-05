© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avanti piano. La dirigenza atalantina oggi ha incontrato Gian Piero Gasperini in un incontro fiume, durato parecchie ore, ma non c'è ancora una certezza. Le parti sono più vicine rispetto a domenica sera, anche grazie al sapiente lavoro di mediazione della famiglia Percassi. Il tecnico ha chiesto rassicurazioni dal punto di vista tecnico, non tanto economico.