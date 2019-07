TMW - Atalanta, Gasperini cerca un attaccante: si tratta Diego Farias

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Cerchiamo un difensore e un attaccante". Gian Piero Gasperini, nel corso dell'ultima conferenza stampa, non ha usato mezzi termini in merito a quel che manca alla sua Atalanta che quest'anno lotterà su tre fronti: Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Per il reparto avanzato, il club orobico sta cercando una alternativa valida a Gomez e Ilicic. E' arrivato Muriel, che può ricoprire quel ruolo, ma per Gasp il colombiano è soprattutto un'alternativa al connazionale Duvan Zapata. O un calciatore che può giocare con l'ex centravanti di Napoli e Samp.

Contatti con Diego Farias - Negli ultimi giorni, sono ripresi fitti i contatti con Diego Farias, attaccante di proprietà del Cagliari reduce da un semestre ottimo con la maglia dell'Empoli. L'attaccante brasiliano non rientra nei piani di Maran e piace tantissimo a Gasperini, che già un anno fa fece il suo nome alla dirigenza senza però che la trattativa andò in porto.

E' una opzione che il calciatore sta valutando, che reputa molto interessante. In un mercato in cui le offerte per la seconda punta classe '90 non mancano: solo in Italia, hanno trattato il suo acquisto nelle ultime settimane Sassuolo, Lecce e Genoa. Farias però aspetta, in attesa dell'offerta giusta. E Bergamo, in questo senso, potrebbe essere la destinazione ideale.