TMW - Atalanta-Gasperini, oggi summit di mercato: servono due pedine

Fonte: Andrea Losapio

© foto di PhotoViews

Summit di mercato quest'oggi tra l'Atalanta e il tecnico Gasperini: sul tavolo, nomi e strategie per le mosse da operare nel corso dei prossimi giorni. In entrata, dunque, è emersa la necessità di aggiungere due pedine per completare una rosa chiamata al triplo impegno fra campionato, Coppa Italia ed Europa League. In questo senso, trova conferma la pista che porta a Matteo Politano: negli scorsi giorni ci sono già stati dei contatti fra il ds Sartori e l'Inter (che valuta l'attaccante 20 milioni).

Variabile Zapata - Due pedine in entrata, dicevamo. Il tutto, però, al netto della situazione legata a Duvan Zapata. Il colombiano è entrato nella lista della stessa Inter (come alternativa a Romelu Lukaku), ma l'affare sulla carta si prospetta difficile già in partenza. L'Atalanta, infatti, dovrebbe riscattare Zapata dalla Sampdoria (12 milioni di euro) per poi cederlo al club nerazzurro (che, a prescindere, avrebbe difficoltà a reperire soldi cash).

Entrate e uscite, le sorprese - Dal summit, poi, è stato ribadito un concetto: Musa Barrow è sul mercato e può partire, eventualmente, in caso di offerte adeguate. Per la difesa, invece, attenzione a Kevin Bonifazi (Torino, da tempo si parla di SPAL) che potrebbe rappresentare il nome low cost per il reparto arretrato.