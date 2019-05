TMW - Atalanta, Gasperini verso il sì: triennale a oltre 2 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta ha in mano il sì di Gian Piero Gasperini. Il tecnico, dopo il lungo confronto di oggi, ha praticamente deciso di restare in nerazzurro. Domani ci sarà una chiacchierata, come confermato da Antonio Percassi, ma l'idea è oramai quella di rinnovare fino al 30 giugno del 2022: il principale tema non sarà più il prolungamento, bensì il mercato della prossima stagione.

LE CIFRE - Attualmente Gasp percepisce circa 1,5 milioni di euro, lo stipendio sarà rialzato di 500 mila, fino a 2 milioni di euro. La scadenza era al 2021 con opzione al 2022, mentre ora il triennale è già chiuso. Da valutare se ci sarà un'altra opzione per il 2023. Nell'offerta sono esclusi i bonus, ricchi, legati ai risultati sportivi e alla Champions League.

E LA ROMA? Incassa un altro no, dopo quelli di Antonio Conte. Il domino deve ancora partire ma, con Sarri che potrebbe andare alla Juventus, il principale obiettivo è Marco Giampaolo, con alternativa Sinisa Mihajlovic.