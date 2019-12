Fonte: Dal nostro inviato Andrea Losapio

Il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha parlato in zona mista dopo l'impresa della Dea sul campo dello Shakhtar: "È stata una serata magica, incredibile. Non ci sono più parole per descrivere quello che abbiamo fatto in questi anni. Dopo i primi due gol non sapevo il risultato dell'altro campo, quindi sono rimasto tranquillo e concentrato. Al terzo gol ho visto che tutti sono esplosi ed ho capito che le cose andavano bene anche sul campo della Dinamo Zagabria. Una parta come Buffon nel primo tempo? Sì è vero, un po' ci somiglia, ci ho pensato a fine primo tempo. È stata una bella parata, è stata importante perché eravamo ancora sullo 0-0".