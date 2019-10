TMW - Atalanta, Gosens: "Volevamo inaugurare al meglio il nuovo stadio"

Fonte: Dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

Dopo il successo interno contro il Lecce, l'esterno dell'Atalanta Robin Gosens ha parlato in mixed zone: "Sono molto contento per la bella prestazione mia e della squadra. Ovviamente era importante vincere e lo abbiamo fatto. Volevamo fare bene dopo la sconfitta in Champions League e soprattutto volevamo inaugurare al meglio il nuovo stadio. Siamo contenti per quello che stiamo dimostrando in campo. Sappiamo di essere in grado di mettere in difficoltà chiunque creando tantissime occasioni da gol durante tutta la partita. Com’è segnare il primo gol sotto la nuova curva? Sono contento e credo che sia un’emozione davvero unica. Mi ricordo di come l’anno scorso contro il Torino abbia fatto la stessa azione del gol di oggi, ma in quell’occasione la palla andò di molto fuori. Quest’anno in campionato siamo partiti forte e ricordiamoci che non avevamo mai giocato in casa perché prima d’oggi il nuovo stadio non era pronto. L’impatto della nuova curva? Incredibile. Anche l’anno scorso era uno stimolo in più ma ora è veramente un muro che ci sostiene costantemente. Cosa ne penso di una mia possibile convocazione in nazionale? Io penso solo a fare bene e poi si vedrà. E' chiaro che ci tengo molto".