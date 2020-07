tmw Atalanta, bagarre su Gosens. L'Inter in Serie A, ma in Premier sprintano in tre

La stagione superlativa che sta vivendo con l'Atalanta ha convinto definitivamente le big d'Europa delle qualità ben sopra la media di Robin Gosens, esterno a tutta fascia di cui Gasperini non sa fare a meno. Sondaggi che prima del lockdown piovevano senza soluzione di continuità e che, dopo i tre mesi di stop, non sono certo cessati, vista anche la ripresa di campionato da assoluto protagonista dell'esterno tedesco. In Italia ci hanno pensato, e a più ripresa, Juventus e soprattutto Inter, con Conte sempre alla ricerca di laterali a tutta fascia in grado di far fare la differenza al suo 3-5-2: Gosens è un obiettivo importante per l'estate nerazzurra, anche se gran parte del mercato di Marotta passerà dal destino di Lautaro Martinez, visto che il Barcellona spinge per inserire il cartellino di Firpo, altro esterno mancino, all'interno della trattativa per portare l'argentino in Catalogna.

MA LA PREMIER SPINGE - Ma sarà la fine della Premier League, che anticiperà la Serie A di sette giorni, ad aprire ufficialmente la caccia all'ex Heracles: nel massimo campionato inglese infatti sono almeno tre le formazioni fortemente interessate al giocatore, che l'Atalanta valuta 25-30 milioni di euro. In primis il Chelsea, dove l'incastro dei terzini dovrà però comporsi prima che Lampard possa dare il via libera all'arrivo di un altro esterno mancino, ma anche Leicester City e West Ham.