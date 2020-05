tmw Atalanta, i nerazzurri si allenano in gruppo dopo il giorno di riposo

Si fatica in casa Atalanta. Al centro Sportivo Bortolotti di Zingonia i nerazzurri si sono allenati in gruppo dopo un giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini. Proseguono dunque le attività di gruppo iniziate durante la scorsa settimana: la società orobica, infatti, si è mossa con anticipo rispetto agli altri club di serie A. Subito dopo aver ricevuto il via libera i nerazzurri sono scesi in campo per una doppia seduta di gruppo effettuata mercoledì, mentre sabato c'è stata una partitella in famiglia: presenti a bordocampo anche il presidente Percassi, Roberto Spagnolo e Giovanni Sartori.

Tutti i giocatori sono tornati a disposizione del tecnico di Grugliasco, nelle foto postate dal club sul sito ufficiale si è rivisto anche Josip Ilicic. I calciatori in quarantena - dopo essere tornati dai rispettivi viaggi all'estero - sono arruolabili: tamponi e test medici sono stati già effettuati nei giorni scorsi. Gol e sorrisi, l'Atalanta lavora a pieno regime ormai da una settimana: si attende soltanto la data per l'eventuale ripresa, ma per quella servirà ancora qualche giorno.