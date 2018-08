TMW - Atalanta, idea Galatasaray per Cornelius: può partire in prestito

Fonte: Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spunta l'ipotesi turca per Andreas Cornelius, attaccante dell'Atalanta. Secondo quanto appreso da TMW, infatti, il Galatasaray - dopo la cessione di Gomis - è in cerca di una prima punta in queste ultime ore di mercato. L'obiettivo principale - Modeste - sembra essere sfumato, con la prima alternativa che al momento sembra dunque essere diventata la punta danese classe '93 (protagonista ieri in negativo nell'eliminazione della squadra di Gasperini dall'Europa League). L'idea è quella di impostare l'affare sulla base di un prestito.