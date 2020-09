tmw Atalanta, il giorno di Romero e Miranchuk: l'argentino è a Zingonia

vedi letture

Cristian Romero e Aleksey Miranchuk dovrebbero diventare in giornata due rinforzi ufficiali per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: il centrale argentino è arrivato da pochi minuti a Zingonia, mentre il russo ha già raggiunto Bergamo da giorni e manca solo l'annuncio ufficiale da parte del club orobico. Due rinforzi molto importanti che testimoniano le rinnovate ambizioni del club nerazzurro per il prossimo campionato e naturalmente per la Champions League.