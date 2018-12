© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Praticamente mai impiegato da mister Gasperini in questo girone d'andata, l'attaccante dell'Atalanta Marco Tumminello osserverà con occhio vigile la prossima finestra di calciomercato. La società bergamasca nonostante lo scarso impiego non ha urgenza di cederlo a titolo temporaneo, ma l'ipotesi prestito non è da scartare e come sempre a fare la differenza saranno le offerte che arriveranno al ragazzo e alla Dea. Classe '98, il centravanti scuola Roma nelle scorse settimane è passato nella scuderia Raiola.