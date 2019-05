Fonte: Dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

Giornata di demolizione in quel di Bergamo, dove oggi è iniziata idealmente la costruzione del nuovo impianto con l'abbattimento della curva. Ecco le parole di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo: "È un momento emozionante, come tanti l'Atalanta ce ne sta regalando in questo periodo. È un momento in cui i sogni si incrociano: sono decenni che Bergamo aspetta uno stadio nuovo, dal 2015 ci siamo messi al lavoro per arrivare a questa sera. Devo dire grazie al presidente Percassi, senza l'impegno dell'Atalanta e in particolare della famiglia questa cosa non potrebbe succedere".