Atalanta, il Tottenham pensa a Timothy Castagne per il prossimo mercato

La pausa forzata dei campionati, nel mondo dei direttori sportivi e degli osservatori, è un momento buono per tenere vivi i contatti. Cercare di gettar le basi per affari futuri, in ruoli dove si è già progettato da tempo di intervenire. E' il caso del Tottenham che cerca un rinforzo a tutta fascia per l'esterno destro di José Mourinho. Lì al momento c'è Serge Aurier mentre il tecnico portoghese vorrebbe tenere full time Japhet Tanganga come primo della difesa a tre e non come fludificante. Per questo, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, gli Spurs avrebbero messo gli occhi su Timothy Castagne dell'Atalanta. Contratto fino all'estate del 2021, il belga è uno dei giocatori che potrebbe uscire nella prossima sessione dal club di Gasperini. Non c'è solo il Tottenham ha il club di Daniel Levy, già da tempo ha mandato segnali a Castagne manifestando il proprio interesse.