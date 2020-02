TMW - Atalanta, Ilicic: "Champions? Prima la A. Duvan fondamentale"

Fonte: Dagli inviati, Alessandro Rimi e Pietro Mazzara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josip Ilicic, attaccante dell'Atalanta, ospite all'evento "Amici dei Bambini" ha parlato dal palco del Palazzo Reale: "Questa partita con il Valencia si sente, ma non ci pensiamo ancora. Dobbiamo rimanere concentrati sul campionato. Vogliamo ripetere quello che abbiamo fatto. Passare il turno sarebbe fantastico per tutto l’ambiente. Ma ci penseremo quando sarà il momento. Zapata? Duvan per noi è fondamentale. Quando si è fatto male siamo rimasti in tre ed è stata dura giocare ogni tre giorni".