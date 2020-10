tmw Atalanta, Ilicic inserito nella lista per la Champions. Out Sutalo

L'Atalanta ha consegnato le liste UEFA in vista della prossima Champions League. Presente Josip Ilicic: lo sloveno - come raccolto dalla nostra redazione - potrà partecipare alle competizioni europee nonostante la lunga assenza: non ci sarà invece Sutalo, nonostante l'infortunio di Caldara la società ha preferito non inserire il difensore classe 2000.