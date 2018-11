TMW - Atalanta-Ilicic, rinnovo più vicino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josip Ilicic e l’Atalanta, si continua insieme. Rinnovo fino al 2022 più vicino per il trequartista sloveno ex Palermo e Fiorentina. Contatti in corso per il prolungamento, l’Atalanta vuole blindare uno dei suoi elementi di punta. E presto potrebbe arrivare il momento della firma...