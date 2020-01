TMW - Atalanta, Ilicic: "Se giochiamo così possiamo battere tutti"

Fonte: Dall'inviato Emanuele Pastorella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante dell’Atalanta Josip Ilicic ha commentato in zona mista il match vinto per 7-0 contro il Torino, anche grazie a una sua tripletta: “I gol? Non sapevo di aver fatto tutte queste triplette, ma è tutto merito della squadra, di come stiamo giocando e delle occasioni che stiamo creando”.

Grande risposta dopo la SPAL: “Sì a volte abbiamo questi momenti di buio in cui non riusciamo a vincere delle partite. L’importante è guardare avanti e pensare positivo”.

Il gol da centrocampo? “Ho avuto sempre questi colpi, ogni tanto prendo anche il rosso con dei colpi differenti. Ho visto Sirigu fuori, loro hanno perso palla, i compagni mi hanno detto di calciare e l’ho fatto. Non pensavo entrasse, ma per fortuna mia e della squadra è entrata. Non ho classifiche dei gol più belli, penso alla squadra”.

Vi aspettavate un Torino diverso? “Siamo stati molto bravi noi perché il Torino ultimamente ci ha messo in grande difficoltà. È una squadra molto fisica e con giocatori importanti. Se siamo a questi livelli possiamo battere tutti”.

Obiettivo Champions? “Io ho detto solo il mio obiettivo che è quello di arrivate a 100 gol in Serie A e poi smetto”.

Il Valencia? “Non ci penso ancora, c’è ancora da giocare il campionato. Ci penseremo la settimana della partita”.