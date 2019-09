Fonte: Dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Saranno circa 3mila i tifosi dell'Atalanta che domani sera raggiungeranno lo stadio "Maksimir" di Zagabria per l'esordio dei nerazzurri in Champions League. Un numero importante con una bella fetta dell'Atleti Azzurri che si sposterà in pullman e con voli speciali per stare vicino alla Dea in un momento così bello della storia del club.