Dopo le parole dal palco del Festival dello Sport, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato così in zona mista: "Son passati quattro anni, abbiamo fatto tante cose a tappe, ora guardiamo avanti e pensiamo al campionato. Aspettative? Aumentano, da un lato fa piacere, dall'altro vogliamo sempre migliorare in un torneo difficile. Vogliamo affrontare al meglio questa stagione, la fame non è diminuita. Sogno scudetto? Quando parlo di miglioramenti mi riferisco alla classifica e noi vogliamo migliorarla. Abbiamo pregi e difetti sui quali vogliamo lavorare. Mercato? Siamo diventati una realtà, lanciando anche molti giovani come Kulusevski e Traoré poi ceduti a cifre importanti. Questo accresce la credibilità del nostro club a livello internazionale. Abbiamo operato in modo importante sul mercato, avremo tanti impegni in stagione, in attacco credo ci sia qualità e potremmo arrivare anche a recuperare Ilicic. Sono in questo senso fiducioso. Ci dispiace l'infortunio di Caldara, ma siamo coperti con Mojica e Depaoli. Difesa a tre sempre più diffusa? Con i risultati che facciamo è normale che le altre ci guardino, l'Inter propone soluzioni diverse, ma anche Roma e Lazio giocano in modo abbastanza simile a noi. Playoff? Sono sempre stato scettico di fronte a scelte di questo tipo. Certo, siamo in una situazione molto particolare, ma resto dell'idea che vada giocato il campionato nel modo più classico. Chiesa alla Juventus colpo d'estate? Uno dei migliori giovani italiani, la Juventus ha preso un giocatore molto forte. Tutte però si sono rinforzate e ora vige l'equilibrio con Inter, Napoli, Roma e Milan. Sarà un campionato più difficile rispetto al passato. Champions? Il Liverpool è una top mondiale e sarà difficile confrontarsi con loro come lo è stato prima con il City. Dobbiamo uscire più ricchi dalla passata stagione, l'ambizione è quella di poterci giocare la qualificazione. Vorrei che sia la normalità e non la sorpresa come l'anno scorso. Papu? Spero che giochi la prossima in Nazionale così arriverà allenato"

