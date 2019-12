TMW - Atalanta, in due verso l'addio. Sono Arana e Kjaer

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Atalanta ha deciso di cedere due giocatori nel prossimo mercato di gennaio. Si tratta dei due arrivati in estate, in prestito, dal Siviglia. Simon Kjaer e Guilherme Arana non hanno convinto finora ed entrambi non sono stati convocati per la sfida di domenica scorsa contro il Bologna. Con il danese si è rotto qualcosa la scorsa settimana, quando era dato nell'undici titolare fino al martedì per la gara contro lo Shakhtar Donetsk, salvo poi non essere nemmeno portato in Ucraina. Per Arana, dopo le dichiarazioni a Estadio Deportivo - quotidiano di Siviglia - ci sarà un'altra avventura, sebbene Gasperini non fosse dell'idea di cederlo a gennaio.