tmw Atalanta, infermeria piena: Gosens e Romero a rischio, Toloi può recuperare

Vittoria agrodolce per Gian Piero Gasperini contro il Crotone, il tecnico dell'Atalanta ha praticamente l'infermeria piena in vista del match contro il Liverpool: ai vari Piccini, Caldara e De Roon si sono aggiunti Gosens, Toloi, Hateboer e Romero. L'esterno tedesco è a rischio, bisognerà capire l'entità dell'infortunio al polpaccio sinistro.

In dubbio anche il centrale argentino e Hateboer, entrambi alle prese con un problema all'adduttore: al momento l'esterno olandese potrebbe recuperare in vista della sfida di Champions League. Toloi sembra essere l'unico in grado di esserci contro i reds: il brasiliano ha preso una botta alla coscia destra e potrebbe stringere i denti per scendere in campo martedì sera al Gewiss Stadium.