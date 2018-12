TMW - Atalanta, interessamento dalla Turchia per Ali Adnan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Kasimpasa ha messo nel mirino Ali Adnan, terzino iracheno di proprietà dell'Udinese ma ora in prestito all'Atalanta. A chiedere informazioni è stato Mustafa Denizli, allenatore del club turco, che ha già sfiorato il giocatore al Caykur Rizespor: il tecnico era appena andato via, avallando però l'acquisto di Adnan. Il problema (come per Emiliano Rigoni) è che Adnan è sceso in campo con l'Udinese per 15 minuti in Coppa Italia e, a meno di sanatorie, sarà impossibile vestire una terza maglia.