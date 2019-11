Fonte: dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'assenza di Luis Muriel dall'undici titolare di Gian Piero Gasperini nella sfida contro la Juventus è senza dubbio la certezza più grande e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la scelta dell'allenatore orobico è puramente tecnica. Il tecnico non ha visto benissimo il colombiano e per questo gli ha preferito Musa Barrow: nessun problema fisico per il numero 9.