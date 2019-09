© foto di Federico Gaetano

Simon Kjaer è praticamente un giocatore dell'Atalanta, come annunciato da Gian Piero Gasperini nel post gara della sfida persa a Parma contro il Torino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore tornerà in Italia con la formula del prestito secco per 1 anno.