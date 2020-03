tmw Atalanta-Lione di Youth League a rischio: i francesi vogliono evitare il rischio quarantena

Atalanta-Lione, partita valida per la Youth League, prevista per il prossimo 11 marzo, è a rischio perché oltre ai dispositivi ministeriali, anche il club francese non vorrebbe partire per Bergamo per evitare il rischio di un'eventuale quarantena per i propri giovani atleti.