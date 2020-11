tmw Atalanta-Liverpool, più Muriel di Ilicic: il colombiano in pole per affiancare Zapata

Arrivano novità di formazione in vista della sfida di questa sera tra Atalanta e Liverpool in Champions League. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione al momento Luis Muriel è infatti in vantaggio per affiancare Duvan Zapata nell'attacco titolare degli orobici. Alle loro spalle agirà invece il Papu Gomez, a completare il tridente che cercherà di mettere in crisi la difesa di Klopp.