Fonte: dall'inviato a Kharkiv, Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ruslan Malinovskyi parla in mixed zone dopo la storica qualificazione dell'Atalanta, al termine di una splendida vittoria sul campo dello Shakhtar: "In questa partita abbiamo avuto più occasioni dello Shakhtar per segnare. Loro hanno dei giocatori di qualità e se avessimo dato a loro spazio avremmo avuto problemi, era necessario essere aggressivi. Abbiamo tanto coraggio, tutti hanno lottato fino alla fine. Questa è la mentalità della nostra squadra. Come ho festeggiato? Abbiamo già mangiato pasta e pomodoro".

Avete scritto la storia dell'Atalanta

"Sono felicissimo per i tifosi, che festeggeranno tutta la notte.

Crederci sempre è nella nostra mentalità. Non abbiamo mai mollato, abbiamo dato il massimo. voglio ringraziare tutti i tifosi che hanno viaggiato con noi, era una lunga strada. apprezzo cià che hanno fatto".