TMW - Atalanta, Malinovskyi sempre più vicino: ballano un paio di milioni

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta è in pressing per l'acquisto di Ruslan Malinovskyi del Genk. Anche oggi ci sono stati nuovi contatti tra Luca Percassi, il club belga e gli agenti del ragazzo. Gli orobici spingono per chiudere in fretta: ormai ballano solo un paio di milioni tra domanda e offerta. La Sampdoria, altro club interessato, ha messo la trattativa in stand-by, anche in virtù delle novità societarie che potrebbero arrivare nelle prossime ore.