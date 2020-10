tmw Atalanta, Malinovskyi si allena a parte: è in dubbio per l'esordio Champions col Midtjylland

Ruslan Malinovskyi è in dubbio per la trasferta Champions dell'Atalanta contro il Midtjylland, gara in programma mercoledì alle ore 21. Il giocatore ucraino, nella giornata di oggi, si è allenato a parte rispetto ai compagni a causa di un problema all'addome legato ad una vecchia cicatrice. Le sue condizioni saranno rivalutate nella giornata di domani e lì si capirà se potrà essere a disposizione per la trasferta danese.